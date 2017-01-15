سقوط طائرة حربية تابعة للجيش غرب بنغازي

أعلنت قيادة الجيش الليبي عن سقوط طائرة حربية، صباح اليوم الأحد، غرب مدينة بنغازي بعد إصابتها بصاروخ حراري.

وأوضحت القيادة أن الطائرة من نوع ميغ 23 سقطت بعد استهدفها بواسطة صاروخ حراري من قبل المجموعات الإرهابية بمنطقة قنفودة، التي يخوض الجيش فيها قتالاً شرساً، مؤكدة نجاة قائد الطائرة.

إلى ذلك بينت القيادة أن سلاح الجو كثف غاراته الجوية على مناطق غرب المدينة التي لا تزال عناصر إرهابية متمترسة داخلها، متخذة من عدد من المدنيين دروعا بشرية.

وأشارت، في منشور على صفحتها الرسمية، إلى أن العملية العسكرية داخل حي بوصنيب المحاذي لقنفودة شارفت على الانتهاء، حيث أحرزت القوات على الأرض تقدماً كبيراً داخله، بينما تقصف الطائرات بشدة تمركزات وأهدافاً للإرهابيين في قنفودة.