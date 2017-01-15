ليبيا غارقة في الظلام لانهيار شبكات الكهرباء

تعيش أغلب مناطق ليبيا حالة ظلام كامل، بما فيها العاصمة طرابلس، منذ مساء السبت بعد أن سجلت ساعات انقطاع الكهرباء أعلى مستوياتها التي وصلت إلى 13 ساعة يومياً.

وتشهد مناطق غرب ليبيا وجنوبها، بالإضافة لعدد كبير من مناطق شرق البلاد، حالة انقطاع كامل للكهرباء، بسبب الانهيار الكامل للشبكات التي تعرضت لأضرار كبيرة، جراء الاشتباكات المسلحة وإقدام ميليشيات أخرى على قطع إمداد الغاز والوقود عن محطات توليد الكهرباء.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد حذرت، الخميس الماضي، من مغبة انهيار الشبكة وعموم حالة الظلام الكامل على غرب البلاد، بسبب إقدام ميليشيات على قفل صمام الغاز غرب العاصمة المغذي لمحطات التوليد الرئيسية.

كما أعلن نواب عن منطقة الجنوب الليبي بمجلس النواب في بيان لهم السبت عن دخول المنطقة في شلل كامل، بسبب قطع ميليشيات القوة الثالثة المنحدرة من مصراتة والسيطرة على مواقع عسكرية بالجنوب وتخريب شبكات الكهرباء، بالإضافة للتضييق على تجار المواد الغذائية.

كذلك ذكرت شركة الكهرباء، في إيجاز صحافي ليل السبت، أن شبكات الكهرباء تشهد انهياراً كاملاً طال المنطقة الشرقية، بسبب انقطاع إمدادات الغاز المغذي لمحطات التوليد واقتحام المحطات بالقوة.