السراج يجتمع بشركة الكهرباء لحل "الظلام" المفتعل بليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، المتسببين بانقطاع التيار الكهربائي عن مدن غرب وجنوب ليبيا بوقف العبث بشبكة الكهرباء، مشيرا إلى أنه اجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وبحث معه الخطط العاجلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب سكان العاصمة طرابلس، فإن التيار الكهربائي بدأ بالعودة تدريجيا إلى مدن غرب ليبيا، وذلك بعد انقطاع تام للكهرباء استمر يومين كاملين.

وفي هذه الأثناء، يشهد الجنوب الليبي حالة ظلام تام منذ أكثر من أسبوع، بعدما قطعت إحدى المجموعات المسلحة إمدادات الغاز والمحروقات عن عدد من المناطق الجنوبية.