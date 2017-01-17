الجيش الليبي يحرز تقدماً في غرب بنغازي

في الوقت الذي لا تزال فيه العمليات القتالية للجيش الليبي متواصلة منذ 5 أيام في بنغازي، أكدت مصادر عسكرية، الثلاثاء، سيطرة قوات الجيش على العمارات الصينية وأجزاء كبيرة داخل حي قنفودة غرب بنغازي.

وأكد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة لــ"العربية.نت"، أن قرية بوصنيب والمجاريس والعمارات الصينية الآن بيد الجيش، لافتا إلى أن المجموعات الإرهابية باتت محاصرة بالكامل داخل أجزاء من قنفودة.

وأوضح الزوي أن عملية التفاف ناجحة نفذها الجيش تمكن من خلالها من السيطرة على قرية المجاريس، فيما لا تزال بوصنيب مؤمنة بالكامل في ظل ملاحقة بعض العناصر الإرهابية المختفية داخل بعض منازلها.

وكانت قوات الجيش أعلنت، الاثنين، سيطرتها على منطقة بوصنيب المحاذية لقنفودة.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة إن "العمارات الصينية، أو ما يعرف بعمارات 12، باتت تحت سيطرتنا، والآن نكثف قتالنا باتجاه الأجزاء الأخيرة في حي قنفودة الذي لا يزال الإرهابيون يستميتون من أجل عدم سقوطه في يد الجيش".

وذكر الزوي أن سلاح الجو ينفذ ضربات دقيقة ومحكمة، مستهدفا تمركزات متحركة داخل قنفودة، ما أحدث أضرارا بالغة في آليات ومقاتلي المجموعات الإرهابية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت قيادة الجيش عن تحريرها 6 جنود كانوا معتقلين لدى المجموعات الإرهابية بعد أن داهمت أحد المقار التي يتخذها الإرهابيون سجنا.