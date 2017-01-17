سفير بريطانيا بليبيا: لابد من تعديل الاتفاق السياسي

وصل السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر مليت، إلى طبرق صباح اليوم الثلاثاء، حيث التلقى رئيس مجلس النواب وعددا من النواب لمناقشة مستجدات تطبيق الاتفاق السياسي.

وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، في تصريح صحافي عقب لقائه بالسفير، إن مليت أقر بضرورة تعديل الاتفاق السياسي، وإن الاتفاق لا يحمل أي قيمة ما لم يضمنه مجلس النواب في الإعلان الدستوري للدولة.

وأضاف صالح أن السفير البريطاني أصبح يقر ضرورة الرجوع لصيغة مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وألا يكون أعضاؤه من الحاليين بالمجلس الرئاسي.

ونقل صالح عن السفير قوله، إنه سيكثف مساعيه لدى الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أجل استبدال المبعوث الأممي لدى ليبيا الذي اعتبره أنه فشل في مهمته.