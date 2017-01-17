فيسبوك تتفاعل مع صورة أمني تونسي حمل عجوزاً على ظهره

تلقت وزارة الداخلية التونسية رسالة خاصة من إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبرت فيها عن تفاعلها مع صورة لعون حرس (أمني) بصدد حمل امرأة مريضة ومسنة على ظهره، وذلك بعد تعذر الوصول إليها بالسيارات، بسبب التساقط الكثيف للثلوج في إحدى قرى محافظة الكاف (شمال غربي تونس).

وتعود تفاصيل حكاية الصورة التي ألهبت موقع "فيسبوك" في تونس وخارجها إلى قدوم أحد الشباب لرئيس مركز الحرس بمنطقة بساقية سيدي يوسف، وأعلمهم بأن والدته تحتضر، وهي تعاني من عدة أمراض، منها الربو، ولا تستطيع الحركة، وأن الثلوج كثيفة ولا يمكن نقلها للمستشفى.

بعدها تحرك أعوان الحرس، وقاموا بنقل المريضة أكثر من كيلومتر على ظهورهم، ليتم إيصالها للطريق السالك من الثلوج، ونقلها إلى المستشفى.

وقامت إدارة "فيسبوك" بإبلاغ وزارة الداخلية أن الصورة حظيت بإعجاب ما يناهز 180 ألف متابع، وبثّت صورة إيجابية عن البلاد التونسية في أوساط المغردين على موقع التواصل الاجتماعي، وغرست انطباعا إنسانيا عن تجند عون الأمن التونسي لخدمة المواطن خلال المحن.

من جهة أخرى، أكد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية ياسر مصباح في تصريح إعلامي أن إدارة موقع فيسبوك قد راسلت المشرفين على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع فيسبوك بخصوص الصورة التي تظهر عون الحرس الوطني يحمل امرأة عجوزا على ظهره لمساعدتها على الخروج من منطقة غطتها الثلج في ولاية الكاف.

وأكد مصباح لموقع "حقائق أون لاين" أن المراسلة قد تضمنت تقريرا يشير إلى أن الصورة قد حققت 90 بالمائة من مبتغاها على موقع فيسبوك، وفق تأكيد إدارة الموقع.