منع طائرة المبعوث الأممي من الهبوط بطبرق.. والمطار ينفي

بعد أن أكدت مصادر للعربية.نت الأربعاء أن طائرة المبعوث الأممي إلى ليبيا منعت من الهبوط في مطار طبرق الدولي، مات أكده أيضاً مارتان كوبلر بنفسه الأربعاء، نفت سلطات الطيران المدني في ليبيا، الخميس، منع طائرة كوبلر. وقال المسؤول العام للطيران المدني في مطار طبرق، فتح الله سالم، إنه "لا صحة لما بثته وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل بشأن رفض سلطات المطار هبوط طائرة المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر”.

وأكد أن "مصلحة الطيران المدني في المطار، لم تتلقَ أي طلب من السلطات بشأن تصريح لهبوط أو رفض طائرة مارتن كوبلر"، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

كوبلر ومصادر من المطار تؤكد

وكانت مصادر من داخل مطار طبرق شرق البلاد أكدت في وقت سابق الأربعاء أن مراقبة الملاحة بالمطار رفضت إعطاء الإذن لطائرة البعثة الأممية بالهبوط في المطار.

وقال المصدر لــ"العربية.نت" إنه منذ الشهر الماضي أبلغت قيادات سياسية بمجلس النواب دعم رغبتها في مجيء المبعوث الأممي لمقر البرلمان استجابة للرفض الشعبي بالمدينة ومدن ليبية أخرى على خلفية انحياز موقفه لطرف سياسي لا يخدم مصلحة الوطن.

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر أكد منع طائرته التي كانت متوجهة صباح الأربعاء إلى طبرق من الهبوط في مطارها، معبرا عن أسفه تجاه هذا الإجراء.

وقال كوبلر، على حسابه بتوتير، "لقد رفض إعطاء الإذن لهبوط طائرة الأمم المتحدة وموظفيها في طبرق" وطالب بــ"ضرورة السماح لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على الملفات الإنسانية والتطوير بزيارة المدن"، مضيفا "كيف يمكننا مساعدة الليبيين في الشرق ".