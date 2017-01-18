الجيش الليبي: حفتر لم يوقع اتفاقات مع روسيا

نفى المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش الليبي "أحمد المسماري" أنباء حول توقيع المشير، خليفة حفتر، اتفاقات مع الجانب الروسي.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحافي، إن "قائد الجيش خليفة حفتر قال إنه لم يوقع على أي اتفاق مع الجانب الروسي على متن حاملة الطائرات"، موضحاً أنه وقع على سجل الحاملة المخصصة لكبار الزوار.

وبين المسماري أن الاتفاق مع روسيا ينحصر فقط في التزويد بقطع غيار والخبرات الفنية باعتبار أن أسلحتنا روسية الصنع، مضيفا أن "الاتفاق الليبي الروسي الموقع في العام 2009 لتوريد أسلحة حديثة بقيمة 4 مليارات و200 مليون دولار سيفعل بعد رفع الحظر المفروض على ليبيا".

وعن مجريات المعارك، قال المسماري إن الجيش حرر منطقة بوصنيب بالكامل بعد أن قطع الطريق بينها وبين قنفودة، مشيراً إلى أن تفكيك الألغام والمفخخات يتم الآن من أجل تأمين الطريق لمواصلة تقدم الجيش.

وقال "العمليات ليست في بنغازي فقط بل في درنة شرق البلاد، حيث سلاحنا الجو يقصف مواقع الإرهابيين وتمكن من تدمير 4 جرافات حاولت الدخول إلى المدينة ولا تزال تطارد جرافات أخرى".

وكشف المسماري أن عمليات التمشيط في المناطق المحررة مؤخرا في بنغازي مكنت من العثور على صواريخ مضادة للطائرات كانت بحوزة الإرهابيين، لكنها لا تشكل خطرا كبيرا.

وأضاف أن "كتبا ومنشورات عثر عليها في بوصنيب كانت تدرس للشباب من أجل إعدادهم للقتال والعمليات الانتحارية وفي مجال الاتصالات، بل كيفية تصنيع المفخخات".