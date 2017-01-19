الناتو: التقارب بين روسيا وحفتر يعقد أزمة ليبيا

قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجنرال بيتر بافيل، الأربعاء، إن التواصل بين روسيا وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني التابع لمجلس النواب في طبرق، لا يساعد على حل الأزمة الليبية.

يذكر أن حفتر كان زار الأربعاء 11 يناير حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف" التي وصلت المياه الإقليمية الليبية، وأجرى اتصالاً مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، بحث سبل مسألة مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الناقلة "الأميرال كوزنيتسوف" الروسية وصلت صباح الأربعاء المياه الإقليمية الليبية بعد يوم من إعلان وسائل إعلام روسية عن وصول دعوة رسمية توجه بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدعوة مسؤولي وزارة الدفاع الروسية لزيارة ليبيا لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

وبعد تلك الزيارة، انتشرت العديد منن الأنباء التي لمحت إلى قيام حفتر بتوقيع على اتفاقيات تسليح مع الجانب الروسي، ما دفع قيادة الجيش إلى توضيح تلك المسألة أمس الأربعاء، حيث نفى المتحدث الرسمي باسم قيادة الجيش، أحمد المسماري، تلك الأنباء، قائلاً: "إن قائد الجيش قال إنه لم يوقع على أي اتفاق مع الجانب الروسي على متن حاملة الطائرات"، موضحاً أنه وقع على سجل الحاملة المخصصة لكبار الزوار.

وبين المسماري أن الاتفاق مع روسيا ينحصر فقط في التزويد بقطع غيار والخبرات الفنية، باعتبار أن أسلحتنا روسية الصنع، مضيفا أن "الاتفاق الليبي الروسي الموقع في العام 2009 لتوريد أسلحة حديثة بقيمة 4 مليارات و200 مليون دولار سيفعل بعد رفع الحظر المفروض على ليبيا".