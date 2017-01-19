حفتر في مصر لبحث تطورات الأزمة الليبية

وصل قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين المصريين لبحث الأزمة الليبية.

وكشف مصدر بمطار القاهرة أن حفتر ومعه عدد من مرافقيه أنهوا إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.

وتأتي هذه الزيارة قبل يومين من اجتماع دول جوار ليبيا والذي سيعقد السبت بمقر وزارة الخارجية المصرية بحضور وزراء خارجية مصر وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد التقى، الأسبوع الماضي، رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، حيث أكد موقف بلاده الثابت من دعم وحدة واستقرار ليبيا، وسعيها لدعم الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي وإيجاد حل خالص يرسخ دعائم المؤسسات الوطنية دون أي تدخل خارجي.

وأكد السيسي أن مصر لن تألو جهداً من أجل توفير البيئة الملائمة للحوار بين الليبيين، ومساعدتهم على تحديد ومعالجة القضايا الجوهرية، حتى تتمكن المؤسسات الوطنية، خاصة المنتخبة منها، من الاضطلاع بمسؤولياتها وفقاً للاتفاق السياسي.

كما التقى السراج، قبل لقائه بالسيسي، برئيس الأركان المصري، الفريق محمود حجازي، حيث تم التطرق بشكل معمق وتفصيلي للأوضاع الراهنة في ليبيا، والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى حلول توافقية تستند بالأساس إلى الإطار العام للاتفاق السياسي، وترتكز على القضايا الجوهرية للخروج من الصراع الحالي.