ليبيا.. مقتل 80 من داعش في ضربات جوية أميركية

قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر اليوم الخميس، إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في ليبيا الليلة الماضية قتلت أكثر من 80 مقاتلا من تنظيم داعش من المعتقد أن بعضهم كانوا يخططون بنشاط لشن هجمات في أوروبا.

وقال كارتر "ينبغي أن نضرب تنظيم داعش في كل مكان يظهر فيه. وهذا صحيح في ضوء حقيقة علمنا بأن بعض أعضاء التنظيم في ليبيا يشاركون في تدبير هجمات."

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن التقييم المبدئي يشير إلى أن الضربات الأميركية دمرت معسكرين إلى الجنوب الغربي من مدينة سرت في ليبيا.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن قاذفات بي-2 أميركية شنت غارات جوية على معسكرات لتنظيم "داعش" مساء الأربعاء على بعد 45 كيلومتراً جنوب غربي سرت، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

من جانبه، أعلن مسؤول أميركي كبير، رافضاً الكشف عن اسمه، أن الضربات أدت إلى مقتل "عشرات" المتطرفين، مشيراً إلى أنه تم التعرف على إرهابيين قبل القصف الذي لم يوقع ضحايا مدنيين.

حكومة الوفاق

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تنفيذ غارات ليبية - أميركية مشتركة فجر اليوم الخميس على مواقع تابعة لتنظيم داعش خارج مدينة سرت معقل التنظيم السابق.

وقال المجلس في بيانه بـ"التنسيق المشترك مع الحكومة الأميركية وقوات الافريكوم تم توجيه ضربات جوية فجر اليوم الخميس على عدد من نقاط تجمع تنظيم داعش بمناطق صحراوية محاذية لسرت" مؤكدا أنه تم تدميرها بالكامل .

ورغم إعلان قوات افريكوم عن نهاية عملياتها الجوية في ليبيا نهاية الشهر الماضي، لفت بيان المجلس إلى أن حربه على الإرهاب "لم تنته بتحرير مدينة سرت"، مضيفا أنه "يسعى للاستفادة من دعم المجتمع الدولي لمواجهة العدو المشترك وملاحقته شرقا وغربا وجنوبا".

وكان مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنوا فقد وقت سابق اليوم الخميس عن تنفيذ مقاتلات أميركية من طراز B2 عدد من الغارات الجوية على مناطق صحراوية تبعد عن سرت قرابة 50 كيلومترا جنوب غربها.

وكانت قيادة عملية البينان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي قد أعلنت أكثر من مرة تنفيذها لعدد من العمليات القتالية ضد فلول داعش الفارة في الصحراء إثر محاولة الأخيرة الاقتراب من خطوط دفاعها عن المدينة.