موجة برد وثلوج تجتاح المغرب.. والرباط تكتسي بالأبيض

أعلنت الرباط عن تأهبها في حالة "استعداد مستمر" لمساعدة سكان المناطق الجبلية، وسط موجة شتائية جديدة من انخفاض في درجات الحرارة ومن تساقطات للثلوج في سلسلتي جبال الأطلس المتوسط والكبير في وسط المملكة المغربية.

ووفق توجيهات من العاهل المغربي محمد السادس، كشفت وزارة الداخلية المغربية أنها قدمت، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "الدعم والمساعدة اللازمة للمواطنين، لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة".

استعداد ميداني متواصل للشتاء

وأعلن المغرب أن "السلطات المحلية الميدانية" في المناطق التي مسها البرد القارس ونزلت فيها الثلوج الكثيفة، ستظل في "حالة تأهب متواصل" من أجل "تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للمواطنين".

هذا واستفاد 5600 مغربي في المناطق القروية والجبلية، من حملات الرباط، بغية "توفير المواد الغذائية والأغطية والملابس"، مع "تنظيم قافلات وحملات طبية"، تجاوز المستفيدون منها 57 ألف و500 شخص، شملت توفير مجموعة من الخدمات العلاجية وتزويد الساكنة بالأدوية اللازمة.

كما قامت السلطات المحلية المغربية بـ"توفير الملابس والتغذية والتطبيب"، لحوالي 5400 شخص.

وفي إطار عمليات "فك العزلة" عن مناطق تساقط الثلوج، نفذت الرباط عمليات فتح 66 طريق ومسلك عبور للمواطنين، سواء راجلين أو بسياراتهم أو عبر وسائل النقل الجماعية، كالشاحنات وحافلات نقل المسافرين.

توقعات باستمرار البرد والثلوج

في سياق متصل، طالبت السلطات المغربية من مستخدمي الطرق البرية، تأجيل تنقلاتهم إلا في حالة الضرورة القصوى.

ويرتبط التحذير الحكومي بالطرق التي تتواجد في مناطق ستشهد تساقطات للثلوج.

وتتسبب كميات الثلوج الكبيرة التي تسقط على المغرب، خلال فصل الشتاء الحالي، في حدوث اضطرابات في حركة المرور، في انتظار تدخل السلطات المغربية، لفتح الطرق عبر كاسحات الثلوج.

وأعلنت الأرصاد الجوية المغربية عن تساقط ثلوج بكثافة، اليوم الخميس، فوق جبال الأطلس الكبير والمتوسط والريف.

فيما يتواصل في المغرب، خلال الأسبوع الجاري، طقس بارد إلى بارد جدا، في غالبية البلاد، مع تساقطات مطرية تتحول إلى أمطار عاصفية وقوية، في مناطق متفرقة من المملكة المغربية.

ومن المرتقب نزول تساقطات ثلجية، في المناطق الجبلية وفي الهضاب، التي تتجاوز في ارتفاعها الـ 1000 متر.

تساقط للبرد في الرباط

في هذا السياق، شهدت العاصمة المغربية الرباط، تساقطا للثلوج في ظاهرة تحمل اسم "البَرَدْ"، اليوم الخميس، خلال ساعات الصباح الأولى.

وتسجل الرباط، على غير عادتها كمدينة واقعة على المحيط الأطلسي، انخفاضا في درجات الحرارة، إلى ما دون 10 درجات ليلا وخلال ساعات أول الصباح.

وتداول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأبيض الثلج يغطي شوارع وصومعة مسجد حسان الشهير في الرباط.