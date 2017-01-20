اعتقال داعشي مغربي نفذ سرقات لتمويل رحلته إلى سوريا

أعلن المغرب عن اعتقال مواطن مغربي، موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، في عملية اعتقال لعصابة إجرامية.

ففي إعلان صحافي لوزارة الداخلية المغربية، وصل مراسل العربية، فإن مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ "أفشل مخطط انضمام المغربي لداعش، في الساحة السورية العراقية"، حيث "يتواجد 3 من أبنائه مع زوجته".

هذا وخطط الداعشي المغربي، لتمويل سفره، بالأموال المتحصل عليها من عملياته الإجرامية.

واعتقلت الشرطة المغربية، بتنسيق مع مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، من "إيقاف 7 عناصر، من عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في السرقة والسطو على ممتلكات الغير".

‏وسرقت العصابة في الليلة الماضية، قطيعا من الماشية، تم العثور عليه بعد تنفيذ مداهمة وتفتيش لمخبأ، معد لإخفاء المسروقات في مدينة فاس وسط المغرب.