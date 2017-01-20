تونس.. ثلاثة وزراء متهمون بالفساد

قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، إن "الهيئة أحالت 120 ملف فساد على القضاء، من بينها ملفات تتعلق بثلاثة وزراء، وبرؤساء ومديرين عامين بمؤسسات عمومية".

وشدد الطبيب في ملتقى نظمته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية على أن "أهم مجهود في مكافحة الفساد ليس إحالة الملفات على القضاء، بل تفكيك كامل منظومة الفساد".

وتابع أن الهيئة نجحت في التوعية من خطر الفساد، مشيرا إلى "أن هناك بوادر لإرادة سياسية لمقاومة الفساد، على الأقل على المستوى الحكومي والنخب الحاكمة، إذ انتقلنا من وضعية إنكار وجود الفساد إلى وضعية الإقرار بوجوده وبضرورة محاسبته ومحاربته".

كما أكد أن مكافحة الفساد ليس مهمة الهيئة فقط بل هي مهمة وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والقضاء والسلطة التشريعية، وهي مهمة كل مواطن أيضا لأن الفساد هو ممارسة ومنظومة.

يعد الفساد من الظواهر التي انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة، ويرى خبراء أن الفساد يكلف تونس خسارة تقدر بنقطتين في النمو، وكل نقطة نمو تعني توفير العمل لحوالي 20 ألف موطن.