رئيس الأركان المصري يبحث مع حفتر سبل حل أزمة ليبيا

التقى الفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري اليوم الجمعة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لبحث سبل تحقيق الوفاق بين كافة الأطراف الليبية ومناقشة تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة.

وأكد حفتر خلال اللقاء على أهمية الدور المصري في دعم جهود الوفاق الليبي "انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري"، كما ثمن "تضحيات الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية".

ورحب حفتر "بكافة الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة" مؤكداً استعداده للمشاركة في "أي لقاءات وطنية برعاية مصرية يمكن أن تسهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين كافة الأطراف وترفع المعاناة عن الشعب الليبي للانطلاق نحو بناء الدولة التي يتطلع إليها كل الليبيين".