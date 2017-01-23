لماذا نشرت الرئاسة التونسية هذا الفيديو للسبسي؟

نشرت رئاسة الجمهورية التونسية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيديو" للرئيس الباجي قائد السبسي وهو بصدد معاينة وحدة السيارات الرئاسيّة بقصر قرطاج.

ودعا السبسي، الذي كان يرافقه رئيس ديوانه سليم العزابي، الصحفيين للتثبت قبل نشر أخبار زائفة.

في إشارة منه إلى ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلام محلية، من أن الرئاسة قامت ببيع السيارة التاريخية للرئيس الأسبق، الزعيم الحبيب بورقيبة، وهي من نوع "رويس رويس" Rolls-Royce، أهديت له من قبل الملكة البريطانية.

وعاتب الرئيس السبسي الصحفيين ودعاهم إلى الاهتمام بمشاكل الشعب التونسي الحقيقية مثل البطالة والتهميش والفقر والتنمية.

وتابع قائلا بلهجة تونسية : "معادش تلاهييوا التوانسة بحكايات فارغة يهديكم" (لا تقوموا بإلهاء التونسيين بأمور فارغة).

تباينت المواقف في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول فيديو الرئيس، بين مؤيد ومرحب بما قام به الرئيس، في المقابل تداعى فريق آخر الى رفض محتوى الفيديو، وعلقوا بسخرية على اهتمام الرئيس بالرد على الإشاعات، مشيرين الى أن وقته أثمن بكثير، وفق ما تم تداوله.