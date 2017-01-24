بنغازي.. الجيش الليبي يحرر 7 عائلات وأجانب

تمكنت قوات الجيش الليبي من إجلاء 7 أسر وعدد من العمالة الأجنبية خلال ساعات صباح الثلاثاء من داخل مناطق الاشتباك غرب بنغازي.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة، ميلود الزوي، إن التقدم الذي أحرزته كتائب الجيش خلال الساعة الماضية داخل أحياء قنفودة أسفر عن تحرير سبع أسر وعدد من العمال الأجناب وصلوا كلهم بسلام لنقاط تابعة للجيش.

وأضاف الزوي في حديث لـ"العربية.نت": "نعتقد أن ساعات وجود الإرهابيين داخل قنفودة باتت معدودة بعد سيطرتنا على مصيف الطيرة وانسحاب الإرهابيين إلى (عمارات 12) وبعض البيوت المحيطة بها".

وأكد الزوي أن ما تبقى من عناصر المجموعات الإرهابية أضحت محاصرة داخل طوق الكامل للجيش، ما يزيد من سرعة انهيارها بسبب قطع كل خطوط إمدادها واتصالها بخارج المدينة.

ولفت الزوي إلى أن تقدم قوات الجيش باتجاه الأجزاء الأخيرة من حي قنفودة متوقف على أوامر قيادة الجيش التي تراعي ظروف انتشار الألغام بشكل كثيف، كما أن حياة المدنيين الأسرى لدى المجموعات الإرهابية أولوية أخرى للجيش.

وأفاد الزوي بأن المجموعات الإرهابية رغم انهياراتها بشكل كبير إلا أنها حريصة على إبقاء عدد من المدنيين الممثلين في العمالة الأجنبية وأسر ليبية بالإضافة لأسرى الجيش لديهم في قبضتهم كدروع بشرية، مؤكداً أن الجيش يعمل ما بوسعه لإنقاذهم قبل إنهاء المعركة باكتساح ما تبقى من منطقة قنفودة.