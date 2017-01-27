ليبيا .. وزير يستقيل واحتجاجات تطالب بخروج الميليشيات

أعلن وزير العمل بحكومة الوفاق "علي قلمة" استقالته من منصبه، خلال مداخلة تلفزيونية ظهر اليوم الجمعة، احتجاجاً على ما وصفه بــ"فشل الحكومة".

وقال قلمة إن "التردي في البلاد وصل إلى مستويات خطيرة وغير مقبولة"، مضيفا أن "العاصمة طرابلس مختطفة تماما من قبل ميليشيات خارجة عن القانون".

وذكر قلمة أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بات مسيطرا عليه من قبل هذه الميليشيات" التي قال إنها "تقوم بأعمال إجرامية بالإضافة لسيطرتها على مقار حكومية وخدمية".

وختم قلمة بالقول إنه "لا يملك سوى الاستقالة من منصبه كالتزام أدبي وأخلاقي تجاه الليبيين".

وفي سياق منفصل أغلق أهالي حي الأندلس وسط العاصمة طرابلس الطرقات المؤدية إلى حيهم مطالبين بضرورة خروج الميليشيات .

وبحسب شهود عيان لـ"العربية.نت" فإن الأهالي خرجوا في مسيرة احتجاج وتجمعات أمام مقار الحي العام والمساجد وأقفلوا كافة الطرق على امتداد طريق المنطقة بالحواجز وأحرقوا الإطارات هاتفين بضرورة خروج كافة الميليشيات من المنطقة .

وكان أهالي الحي قد طالبوا قبل يومين بضرورة خروج الميليشيات من منطقتهم خلال 73 ساعة قبل إطلاق احتجاجات ومهددين بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطلبهم .

وتسيطر على الحي ميليشيات جهوية وأخرى لها علاقة بالجماعة الإسلامية المقاتلة المقربة من تنظيم القاعدة حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بينها وبين ميليشيات أخرى الأيام الماضية .