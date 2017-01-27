المغرب.. إحباط مخطط إرهابي لداعش

اعتقل مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب، اليوم الجمعة، 7 عناصر في الخلية الإرهابية بالجديدة. وفق بيان رسمي.

ونشط الإرهابيون المغاربة، في مدينتي سلا قرب العاصمة الرباط، ومدينة الجديدة في وسط المغرب، وفي قرى مغربية أخرى.

مخبأ سري في الجديدة المغربية

كما عثرت المصالح الأمنية المغربية على "مخبأ سري"؛ أعده "العقل المدبر للشبكة الإرهابية" في مدينة الجديدة، في سياق من "التحضير لعمليات إرهابية نوعية" داخل المملكة المغربية.

وحرض الخلية الإرهابية الخطيرة، من خارج المغرب، قياديون في داعش، من سوريا والعراق وليبيا.

وحجز مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، عند عناصر الخلية، على "أسلحة نارية؛ مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي، يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات"، إضافة إلى "كمية من الذخيرة الحية"، زيادة على "4 سكاكين كبيرة الحجم".

وفي المحجوزات أيضا "جهازان للاتصالات اللاسلكية"، و"سراويل عسكرية، وعصي تلسكوبية، ومعدات ومواد كيميائية، وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات".

وفي المحجوزات أيضا "سترتان مزودتان بحزامين ناسفين".

وخططت خلية "الجمعة الأخيرة من يناير"، "لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة، وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية"؛ من أجل "حصد أكبر عدد من الضحايا، بغية خلق الرعب بين المواطنين، وزعزعة الاستقرار".

هذا وربطت السلطات المغربية بين تفكيك الخلية الجديدة وبين "تهديدات يطلقها مقاتلون مغاربة، في صفوف داعش، عبر حملات إعلامية"، تؤكد "عزمهم على تنفيذ عمليات في المملكة" المغربية، و"جعل المغرب ولاية تابعة للداعش".

ويأتي تفكيك هذه الشبكة الإرهابية، وفق الرباط، "تزامنا مع تواتر العمليات الإرهابية الداعشية"، التي "استهدفت مؤخرا مجموعة من البلدان" عبر العالم.