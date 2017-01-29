"معسكرات تعذيب" بحق المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

نشرت صحيفة ألمانية تقريراً يفيد بأن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يواجهون جميع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان داخل المخيمات التي يديرها المهربون.

وكشف تقرير أعدته السفارة الألمانية في النيجر عن صور وتسجيلات توثق الظروف التي يعيشها آلاف المهاجرين غير الشرعيين في معسكرات تشبه المعتقلات.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى تعرض المهاجرين إلى الإعدام والتعذيب والاغتصاب بشكل يومي، إذ تتم ما لا يقل عن خمسة إعدامات أسبوعياً.

وصدر هذا التقرير قبل أيام قليلة من اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في مالطا لمناقشة وقف الهجرة من إفريقيا.