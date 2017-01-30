بعد أكثر من عامين.. تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة أعادت فتح سفارتها في ليبيا، الاثنين، بعد إغلاقها منذ عامين ونصف العام جراء الوضع الأمني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه إعادة فتح بعثات دبلوماسية في هذا البلد المقسم.

وأغلقت تركيا سفارتها في طرابلس عام 2014. كما أعادت إيطاليا فتح سفارتها في ليبيا في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "إعادة فتح السفارة سيسمح لتركيا بالمساهمة بشكل أكبر في جهود إحلال السلام والاستقرار، وكذلك في جهود إعادة البناء في ليبيا".

وذكر البيان "ستواصل تركيا دعم سلامة أراضي الشقيقة ليبيا ووحدتها الوطنية".

وكان سفير تركيا متمركزاً في تونس منذ غلق السفارة، في حين ظلت القنصلية العامة التركية في مدينة مصراتة غرب البلاد مفتوحة دون انقطاع.