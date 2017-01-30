ليبيا تعترض مهاجرين عرباً في طريقهم لأوروبا

أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية، الاثنين، لوكالة فرانس برس، أن خفر السواحل الليبيين اعترضوا حوالي 700 مهاجر قرب سواحل صبراتة في غرب البلاد، كانوا يحاولون الوصول بحراً إلى أوروبا.

وقال العقيد أيوب قاسم إن "خفر السواحل اعترضوا فجر الجمعة 700 مهاجر في زورقين خشبيين على بعد ثلاثة أميال بحرية من مدينة صبراتة" على بعد 70 كلم غرب طرابلس.

وأضاف أن المهربين الذين كانوا على الشاطئ فتحوا النار على الدورية دون وقوع إصابات.

وتابع أن خفر السواحل ردوا، ما أرغم المهربين على الهرب.

وأوضح أن معظم المهاجرين الموقوفين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن مصريين وسوريين وتونسيين وفلسطينيين كانوا أيضاً في الزورقين.

وفي حين تحاول الدول الأوروبية لجم تدفق المهاجرين ولا سيما من خلال تقديم دعم معزز لخفر السواحل الليبيين، قام خفر السواحل الإيطاليون بإغاثة أكثر من 1360 مهاجراً منذ الجمعة، وعثروا على جثث ثلاثة مهاجرين، في أكثر من عشرة مراكب مترهلة أبحرت من السواحل الليبية رغم الأحوال الجوية.