الجزائر تؤكد دعم روسيا لوساطتها في أزمة ليبيا

أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، أن روسيا تدعم جهودها للوساطة في الأزمة الليبية من أجل التوصل إلى حل سياسي يشمل مختلف الفرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن هذا الموقف أبلغه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لوزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية عبد القادر مساهل خلال مباحثات جرت بينهما على هامش أشغال الدورة الـ4 لمنتدى التعاون العربي- الروسي المنعقد في أبوظبي.

ووفق المصدر ذاته "نوه لافروف بالمجهودات الكثيفة التي تبذلها الجزائر من أجل تقارب الرؤى بين الفرقاء الليبيين والوصول إلى الحل السياسي المنشود"، معرباً عن "دعم بلاده لهذه الجهود".

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر التي تعتبر الوضع في جارتها الشرقية ضمن نطاق أمنها القومي، وفوداً رسمية وسياسية ليبية، من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة هناك، بقيادة مارتن كوبلر.

وزار الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، عدد من المسؤولين والشخصيات الليبية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القوات المنبثقة عن المجلس خليفة حفتر.

ويبلغ المسؤولون في الجزائر ضيوفهم الليبيين في كل زيارة أنه لا خيار سوى الحل السياسي للأزمة، وذلك بإطلاق حوار بين مختلف الفرقاء من دون تدخل أجنبي.

وفي نفس السياق ذكرت الوكالة الجزائرية أن الوزيرين لافروف ومساهل شددا خلال محادثتهما على "أهمية دعم المساعي الرامية إلى تجاوز العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين الفرقاء، بما يمكن من إنهاء الأزمة، ويتيح لليبيين بناء مستقبلهم والتصدي للتحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها بناء المؤسسات ومكافحة الإرهاب".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو دعمها صراحة للوساطة الجزائرية في ليبيا من أجل إطلاق حوار بين كافة الفرقاء لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.