قرار ترمب بمنع الهجرة يعمق انقسام ليبيا

أثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ردود فعل متباينة في الأوساط الحكومية الليبية، فبينما عبر المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب في البيضاء شرق البلاد، عبد الحكيم معتوق، "عن عجز السلطات الليبية عن توحيد موقفها تجاه القرار الأميركي، بسبب الانقسام السياسي في البلاد، قال وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد سيالة، إن موقف حكومته منسجم مع إدانة جامعة الدول العربية للقرار.

وأضاف معتوق، خلال تصريح صحافي، أن حكومته "لا تسيطر إلا على 4 سفارات ليبية في دول العالم"، مشدداً على أن البلاد "لا تستطيع إصدار بيان شجب أو استنكار موحد، طالما أنها لم تستطع ضبط الداخل والاتفاق فيما بينها".

وتساءل معتوق: "كيف يمكننا الحديث عن ليبي يريد دخول أميركا ومنع ثم يتبين أن له علاقة بأحد التنظيمات الإرهابية.

وتابع: "وبالتالي لن نستطيع أن نمنع أي دولة من اتخاذ تدابير احترازية وبلدنا منفلت".

ومن جانبه، قال سيالة: "موقفنا متطابق مع الجامعة العربية، التي عبرت عن قلقها حيال الموقف الأميركي من منع مواطني 7 دول من بينها ليبيا، لأننا جزء من الجامعة".

وتابع: "القرار الأميركي يعارض القوانين والمواثيق الدولية، لكنه في النهاية إجراء وقرار أميركي داخلي".

وإثر إعلان سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا عن قفل أبوابها أمام الراغبين من الليبيين في الحصول على التأشيرة لدخول أراضيها تنفيذاً لقرار الرئيس ترمب، حفلت صفحات التواصل الاجتماعي الليبي بشكاوى الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة لغرض الدراسة.

ونقلت صفحات مأساة سيدة ليبية تدرس بواشنطن كانت في طريق عودتها من ليبيا عن طريق تركيا لأسرتها التي تركتها بأميركا، حين أبلغتها السلطات التركية في مطار اسطنبول أنها لا تستطيع الدخول لأميركا بسبب القرار المفاجئ.

وتساءلت السيدة الليبية، وتدعى أسماء بركات، عن كيفية مصير أسرتها بأميركا بعد إبلاغها رسمياً أنها لا تستطيع إكمال الفصل الأخير من دراستها.

وبحسب مواطن ليبي آخر فإنه اضطر لوقف ابنه عن الدارسة، بسبب انتقاله من مدينة إلى أخرى، حيث جمدت السلطات الأميركية أي إجراءات نقل من مدرسة لأخرى بحق مواطني الدول السبع.

وتناقلت صفحات ليبيين مقيمين بأميركا بلاغات السفارة الليبية بواشنطن التي تحذرهم من السفر خلال الإجازات إلى حين استكمال دراستهم، تخوفاً من منع أي شخص يغادر من الدخول مجدداً.