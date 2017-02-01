ليبيا.. قوات حفتر ترسل جنوداً مصابين إلى روسيا

أكد مسؤول ومصدر عسكري أن نحو 70 جندياً من قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر نقلوا جواً إلى روسيا، للعلاج في إحدى الإشارات الأولى العلنية إلى تعاون بين موسكو وأحد التشكيلات العسكرية الليبية.

ويشعر معارضو حفتر الذي يقود ما يسمى الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد بالقلق من أن يكون ارتباطه بروسيا محاولة لتحدي الحكومة الهشة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي يرفض التعاون معها.

وقال مسؤول من قوات حفتر إن الجنود سافروا إلى روسيا من مصر لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

وذكر مصدر عسكري أن الجنود نقلوا إلى مصر بطائرة أقلعت من مطار بنينة في بنغازي ثم نقلوا من مصر إلى روسيا. وأضاف أن هذه لن تكون العملية من نوعها لمصابي الجيش الوطني الليبي. وتربط حفتر علاقات جيدة مع مصر.

وتقاتل قوات حفتر منذ عامين تحالفاً من متشددين وثوار سابقين في بنغازي. وسعى لتعزيز صداقته مع روسيا وزار موسكو مرتين العام الماضي، لطلب مساعدات عسكرية.