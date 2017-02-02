الجيش الجزائري يعلن قتل 3 متطرفين مسلحين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، أن الجيش قتل 3 متطرفين مسلحين قرب إيليزي (2000 كلم جنوب شرقي الجزائر) الأربعاء، وضبط في حوزتهم كميات من القنب الهندي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع نشرته على موقعها الإلكتروني "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لإيليزي، يوم أول فبراير (شباط) 2017، إثر كمين تم نصبه بمنطقة الحمراء، تبعه اشتباك مع مجموعة مكونة من 3 إرهابيين مروجي مخدرات، من القضاء عليهم".

وتستخدم السلطات الجزائرية صفة "الإرهابي" للإشارة إلى المتطرفين المسلحين الموجودين في البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف البيان أن الجيش ضبط "مسدسين آليين من نوع كلاشينكوف وكمية معتبرة من الكيف المعالج كانت بحوزة المجرمين تُقدر بستة قناطير".

ومنذ بداية السنة أعلنت وزارة الدفاع قتل سبعة "إرهابيين". وبحسب مجلة الجيش فإن قوات الأمن قتلت 125 "إرهابيا" وقبضت على 225 آخرين خلال 2016.

ورغم تراجع نشاط المجموعات المتطرفة المسلحة في الجزائر فإن عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي وتنظيمات أخرى صغيرة ما زالت تتمركز وخصوصا في الجنوب الصحراوي وجبال الشرق الجزائري حيث تكثر الغابات.