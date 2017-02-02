السراج: مزيد من الأموال مقابل مساعدة أوروبا في اللاجئين

أبلغ رئيس حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه يجب على الاتحاد أن يدفع مزيداً من الأموال لضمان مساعدة طرابلس في الحد من تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.



وكان السراج في بروكسل عشية اجتماع زعماء الاتحاد المقرر في مالطا حيث يتوقع أن يلقوا بثقلهم وراء جهود جديدة لوقف وصول اللاجئين والمهاجرين الأفارقة عبر ليبيا إلى إيطاليا.



ويعزز الاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبي ويوفر مزيداً من المال والمساعدات لليبيا وغيرها من البلدان الإفريقية حتى تتمكن من إحكام السيطرة على حدودها مما يمنع تسلل المهاجرين الراغبين في حياة أفضل بأوروبا.



واعتبر السراج، في تصريحات مشتركة مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك -الذي سيرأس قمة الاتحاد في مالطا الجمعة، أن ذلك ليس كافياً.



كما عبر عن أمله في أن تكون آليات الاتحاد لمساعدة ليبيا عملية بدرجة أكبر، مشيراً إلى أنه لن يذكر قيمة الأموال المخصصة لبلاده في هذا الصدد لكونها قليلة للغاية.