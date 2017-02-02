بناء عاصمة جديدة لجنوب السودان بمساعدة المغرب

قررت المملكة المغربية، تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية، بقيمة 5.1 مليون دولار أمريكي، لبناء عاصمة جديدة لدولة جنوب السودان، في سياق رؤية العاهل محمد السادس للتعاون جنوب - جنوب، والعلاقات الأخوية بين الرباط وجوبا.



وترأس العاهل المغربي محمد السادس، ورئيس جنوب السودان، سالفا كير مايارديت، أمس الأربعاء، في القصر الرئاسي في جوبا، التوقيع على 9 اتفاقات ثنائية للتعاون بين البلدين.



وبدأ أمس الأربعاء، العاهل المغربي محمد السادس، في أول زيارة رسمية من نوعها، إلى دولة جنوب السودان، بعد أن ألقى خطابا العودة الرسمية للرباط، إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء الماضي، في مقر الاتحاد الإفريقي، في عاصمة إثيوبيا.



وعلقت وكالة الأنباء المغربية، أن هذه الزيارة، ترجمة ميدانية أخرى، لرؤية محمد السادس حيال إفريقيا، أي تنويع شراكات المغرب، وإضفاء بعد قاري وعالمي على سياستها الإفريقية، على أسس من مبادئ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل.

وسبق للمغرب أن أعلن عن إقامة مستشفى ميداني متعدد التخصصات في العاصمة جوبا، من خلال بعثة إنسانية لمساعدة سكان جنوب السودان، منذ 23 يناير الماضي.