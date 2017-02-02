فريق طبي مغربي يقدم خدمات لقرويين معزولين بين الجبال

أفادت وزارة الصحة المغربية، أن فريقا طبيا، باستعمال مروحية طبية، تمكن يوم الثلاثاء الماضي، من الوصول إلى قرية بين سلسلة جبال الأطلس الكبير، في منطقة الحوز، في وسط المغرب، لتقديم خدمات طبية مستعجلة للسكان.



ونقلت المروحية، بحسب بلاغ صحافي، الفريق الطبي المغربي، عبر رحلات متواصلة، قادما من مراكش، إلى قرية "أكونس"، على ارتفاع 2900 مترا، من أجل إجراء الفحوصات الطبية الضرورية، وبغية تقديم الأدوية للسكان الجبليين.





وقام الفريق الطبي المغربي، بـ "استكمال عملية تلقيح الأطفال، وفق البرنامج الوطني للتلقيح"، والقيام ميدانيا بـ "متابعة صحة النساء في سن الإنجاب".



وفي القرية الجبلية، استفاد 409 من السكان القرويين، من الخدمات الطبية، كما جرى تلقيح 50 طفلا، ومتابعة الحالة الصحية لـ 9 نساء حوامل.



وساعد هذا التدخل الطبي، على الكشف عن 17 حالة جديدة لداء السكري، واستكشاف 96 حالة جديدة لمرض ارتفاع الضغط الدموي، وتقديم العلاج لـ 25 مصابا بفقر الدم.



وتربط وزارة الصحة المغربية بين هذه التدخلات الطبية الميدانية، وبين مخطط لمساعدة السكان الذين يعيشون في ظروف طبيعية ومناخية صعبة، من بوابة