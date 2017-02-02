كيف تلقى الأفارقة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي؟

وصف رئيس الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، خطاب العاهل المغربي محمد السادس، في القمة الإفريقية، أمس الثلاثاء، بأنه "يحمل في طياته الأمل لإفريقيا".



بينما ذهب رئيس بوركينافاسو، روش مارك كريستيان كابوري، إلى أن خطاب محمد السادس، في قاعة نيلسون مانديلا، في مقر الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، تضمن رسالة إيجابية نحو إفريقيا، مضيفا أن عودة الرباط عضوا في الاتحاد القاري، أتت من أجل توطيد وتعزيز وتحسين ريادة افريقيا.



فيما شدد الرئيس الرواندي بول كاغامي، على أن عودة المغرب إلى البيت الإفريقي، ستساهم في تعزيز لحمة الصف الإفريقي.

في تعليقها على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، توقفت الولايات المتحدة الأمريكية، عند "الريادة القوية" للملك محمد السادس، إلى جانب "حكومة المغرب".



ووفق الخارجية الأمريكية، فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، "ستساهم إيجابيا، في مزيد من الاندماج الاقليمي والسياسي والاجتماعي في إفريقيا".

