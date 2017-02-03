بالصور.. أمواج المحيط الأطلسي في عاصمة المغرب

شهدت العاصمة المغربية الرباط مجدداً، منذ ليلة الجمعة، ظاهرة أمواج المد العالي للمحيط الأطلسي.



من جهتها، أعلنت الأرصاد الجوية المغربية وجود أمواج عالية، ما بين 5 و7 أمتار، من المرتقب أن تضرب السواحل المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، ما بين اليوم الجمعة وغداً السبت.





وخلفت ظاهرة أمواج المد البحري خسائر مادية، في منطقة اسمها سيدي موسى في مدينة سلا، قرب الرباط.



ولم تخلف الظاهرة المناخية، أي خسائر بشرية، فيما أفاد سكان حي سيدي موسى، في سلا، قرب الرباط، أنهم عاشوا لحظات صعبة طيلة ليلة أمس الجمعة، بعد تسرب لمياه المحيط الأطلسي إلى منازلهم، وسماع هدير الأمواج طيلة الليلة الماضية.