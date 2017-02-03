حزب مغربي يرجع للدولة رواتب برلمانية.. والسبب "العطلة"

في سابقة من نوعها، أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في المغرب، عن "إرجاع التعويضات المالية" الشهرية إلى الدولة المغربية، عن "فترة العطلة البرلمانية".

ففي بيان صحافي، توصل به مراسل "العربية" في المغرب، فإن الحزب الثاني في تشريعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرر في اجتماع أمس الخميس في الرباط، "إعادة الرواتب الشهرية لأعضاء مجلس النواب"، الغرفة الأولى في المؤسسة التشريعية، عن 4 الأشهر الماضية.

ويأتي هذا القرار، غير المسبوق برلمانيا في المغرب، في سياق أطول أزمة لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، تقترب من دخول الشهر الخامس على التوالي.

هذا ويتوفر حزب الأصالة والمعاصرة في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، على 102 مقعدا.

ومن جهته، كشف خالد أدنون، الناطق الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن "الصيغة التي اعتمدها الحزب لإرجاع تعويضات البرلمانيين"، طيلة 4 أشهر من "عطالة مجلس النواب"، ستكون من خلال "نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية".

وسيتم "التوصل بوصل قانوني" من وزارة الاقتصاد والمالية، مقابل إرجاع الرواتب الشهرية.

ويبلغ راتب عضو في البرلمان، حوالي 4000 دولار أميركي.