رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى موسكو هذا الشهر

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أنها تتوقع أن يقوم رئيس حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، بزيارة موسكو هذا الشهر.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، إن روسيا تسعى للمساعدة في الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وترغب في أن تحل مختلف الأطراف خلافاتها عبر المحادثات لا العنف.