رقابة مغربية على المنازل المؤجّرة.. لمواجهة داعش

كثف صغار موظفي وزارة الداخلية في المغرب من تأهبهم في أعقاب بلاغ رسمي للرباط ضد استئجار منازل، من دون أي عقد ورقي قانوني، من طرف عناصر مشتبه في ارتباطها بداعش، وترغب في الهروب من أعين الرقابة الأمنية.

وستركز عمليات المراقبة في الأحياء السكنية في المدن المغربية على تتبع المنازل غير المسكونة والموجهة للإيجار، وأيضا التصدي لكل كراء لمنزل بدون أي وثيقة قانونية مكتوبة، وفق قانون الكراء/الإيجار المغربي.

7 إرهابيون في خلية داعشية جديدة

يذكر أن الأسبوع الماضي، أعلن المغرب عن "إحباط مخطط إرهابي خطير" لتنظيم داعش الإرهابي.

واعتقل مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المغرب، يوم الجمعة الماضية، 7 عناصر في الخلية الإرهابية الجديدة.

كما عثرت المصالح الأمنية المغربية على "مخبأ سري"، أعده "العقل المدبر للشبكة الإرهابية" في مدينة الجديدة، في سياق من "التحضير لعمليات إرهابية نوعية" داخل المملكة المغربية.

وعثر مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، عند عناصر الخلية، على "أسلحة نارية، مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي، يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات"، إضافة إلى "كمية من الذخيرة الحية"، زيادةً على "4 سكاكين كبيرة الحجم".