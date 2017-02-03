عملية عسكرية بطرابلس وأنباء عن لقاء للسراج وحفتر

يستعد الجيش اللليبي بقيادة خليفة حفتر لشن عملية عسكرية لتأمين العاصمة طرابلس، وإنهاء سيطرة القوات الموالية لخليفة الغويل على بعض مرافق الدولة.

يتزامن هذا مع الحديث عن لقاءٍ مرتقب بين حفتر وفايز السراج رئيسِ حكومة الوفاق الوطني المتواجد في بروكسل، حيث أجرى محادثات مع قيادة حلف الأطلسي بالتزامن أيضاً مع حديث عن تدخل دولي وشيك في ليبيا.

وفي بروكسل، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس أن "الوقت حان لإغلاق" طريق عبور المهاجرين غير الشرعيين بين ليبيا وإيطاليا، لافتاً إلى أن هذا الهدف "في متناولنا".

وقال توسك الذي استقبل في بروكسل رئيس حكومة الوفاق الليبية إن الاتحاد الأوروبي "أثبت قدرته على إغلاق طرق يسلكها المهاجرون"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقع في آذار/مارس 2016 مع تركيا وساهم في الحد في شكل كبير من وصول المهاجرين إلى السواحل اليونانية.

بدوره، أعرب السراج عن أمله في أن تكون "آليات الاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا عملية أكثر" مما هي الآن، لافتاً إلى "قلة" التمويل الذي قدمته دول الاتحاد الـ28 حتى الآن.

ورداً على سؤال في هذا الشأن خلال مؤتمر صحافي منفصل، ركزت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على ضرورة "زيادة الأموال التي ترصد" لصالح ليبيا.