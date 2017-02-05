الداخلية: "تكفيريون" تونسيون يلتقون في حمام عام

أوقفت الشرطة في تونس 7 عناصر في "خلية تكفيرية" عقدوا اجتماعات سرية في حمام عام بالاتفاق مع مالكه الذي وضعه في تصرفهم لمساعدتهم على الإفلات من المراقبة الأمنية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان إن الحرس الوطني (الدرك) تنبه إلى "عقد عناصر تكفيرية اجتماعات مشبوهة بحمام" في مدينة البساتين في ولاية بن عروس (جنوب العاصمة) بهدف التهرب من المراقبة الأمنية.

وأوقفت قوات الحرس الوطني، الجمعة، عناصر الخلية الذين تراوحت أعمارهم بين 31 و48 عاماً ومالك الحمام وأحالتهم إلى القضاء بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وفق الوزارة.

وعند التحقيق معهم اعترف عناصر الخلية بأنهم اتفقوا مع صاحب الحمام على أن يضعه في تصرفهم "دون سواهم" ليعقدوا فيه اجتماعاتهم.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحمامات العامة هي من الأماكن التي استعملتها متطرفات تونسيات لتجنيد سيدات وفتيات تونسيات وتسفيرهن إلى سوريا.