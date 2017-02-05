ليبيا.. جدل حول اتفاق أوروبي مع رئيس حكومة الوفاق

في مشهد جديد من الغموض والتجاذب الذي تعانيه ليبيا بسبب استمرار الانقسام السياسي في مؤسساتها زادت مخاوف سلطات البلاد المنقسمة من تركيز أوروبا على دعم حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والتي لم تنل شرعية مجلس النواب بعد من خلال استضافتها لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج ولقاء كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي به.

وبعيد إعلان أوروبا أمس اتفاقها مع حكومة الوفاق بشأن البدء في حلحلة ملف الهجرة غير الشرعية وسط مخاوف من اتجاهها لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد أعلن خفر السواحل الليبي خلال اليومين الماضيين عن إيقاف ما يزيد عن 1500 مهاجر قبالة سواحل غرب ليبيا بينهم أطفال ونساء.

وبينما رفضت سلطات حكومتي مجلس النواب في البيضاء والمؤتمر بطرابلس الاتفاقات المعلن عنها بين الجانب الأوروبي وحكومة الوفاق بشأن ملف الهجرة غير الشرعية معتبرين أن الجانب الأوروبي يتفق مع "من لا يمتلك الشرعية والمرفوض شعبيا" رأى عديد من متابعي الشأن الليبي أن أوروبا تدرك أن حكومة الوفاق لن تتمكن من الإيفاء بشروط هذه الاتفاقات حيث إن أغلب الأراضي الليبية خارج سيطرتها سيما الحدود الجنوبية التي تعتبر المنفذ الرئيسي للمهاجرين الأفارقة وساحل البلاد الطويل الذي تعمل فيه شبكات الهجرة بحرّية تامة.

ويرى البعض أن الخطوة الاوروبية جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا تأييدها بشكل رسمي لقائد الجيش العام المشير خليفة حفتر وطالبت بضرورة إيجاد موقع له في أي تسوية سياسية قادمة سيما وأن الجيش لا يحظى برضا غالبية دول الاتحاد الأوروبي.

ومن اللافت أن الحراك الأوروبي الأخير تزعمته إيطاليا التي أبرمت مذكرة تفاهم أول من أمس مع رئيس حكومة الوفاق "السراج" بموجب الاتفاق الليبي الإيطالي الموقع في عام 2008م والذي يقضي بتمويل إيطاليا لعملية إيواء المهاجرين من إفريقيا في مراكز ليبية قبل إعادتهم لبلدانهم ومنح ليبيا ستة زوارق بحرية لمساعدتها في مراقبة شواطئها، وهي الدولة التي أعلنت عن إعادة افتتاح سفارتها الشهر الماضي بشكل مفاجئ في طرابلس وسط حديث عن وصول بوارج بحرية إيطالية قبالة طرابلس لحماية بعثتها الدبلوماسية في خطوة قرأها البعض على أنها إنذار للقائد العام للجيش حيث إنها تزامنت مع إعلان القيادة العامة للجيش عن نيتها التوجه لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات بعد يوم من زيارة القائد العام للجيش المشير حفتر لحاملة الطيران الروسية.