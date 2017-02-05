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مسرح بنغازي..فن يحاكي معاناة ليبيا منذ القذافي حتى داعش

المصدر: دبي – زينب خرفاتي
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بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات، عادت الحياة مجدداً إلى مسرح بنغازي بليبيا ليجسد بفنه معاناة أهالي المدينة، الذين ذاقوا الأمرين منذ حكم القذافي وحتى سيطرة تنظيم داعش.

وقد عُرضت مؤخراً على مسرح بنغازي مسرحية "دولة السرافة باقية وتتمدد" التي جسدت فصولها مشاهد داعشية عدة.

وقدمت خشبة مسرح بنغازي قصصاً واقعية حول ما تجرعه أهالي بنغازي من جرائم وحشية قام بها تنظيم داعش من قتل وخطف وذبح منذ 3 سنوات، كما جسدت الفوضى التي خلفها النظام السابق.

ولطالما كان مسرح بنغازي مهمشاً من قبل الدولة، إلا أنه ظل صامداً معتمداً على ذاته وعلى فرقه النشيطة للحفاظ على تقاليد ليالي المدينة منذ عقود مضت.. وبقي هو شاهداً على ذلك التاريخ.

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