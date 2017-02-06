بالصور.. تشييع جثمان مغربي حاول إحباط هجوم كيبيك

شيعت مدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، جثمان الراحل عز الدين سفيان، من ضحايا الاعتداء الإرهابي، الذي طال المركز الثقافي الإسلامي، في كيبيك الكندية.

وتكفلت القنصلية العامة للمملكة المغربية، في مونتريال، بكلفة نقل جثمانه، ليوارى الثرى، بقرب عائلته المغربية.

وروى أقارب للراحل، أن عز الدين سفيان "كان إنسانا مسالما"، واشتغل قصابا في كندا، قبل أن يقتله رصاص عملية إرهابية.

عائلة الراحل: "أب للمسلمين في كيبيك"

هذا وشاركت عائلة وأصدقاء الراحل، في تشييع الجثمان، بعد وصوله عبر مطار مدينة الدار البيضاء، وشددت عائلته أن الراحل كان "أبا لجميع المسلمين في كيبيك" الكندية.

وتحول الراحل سفيان إلى "رمز للتضحية الوطنية الكندية"، بعد أن حاول بشجاعة، التصدي بجسده، للمهاجم الإرهابي، خلال تنفيذه لاعتداء غير مسبوق، عبر سلاح ناري، ضد المصلين، في مسجد المركز الإسلامي، في ضاحية سانت فوي، في كيبيك في كندا.