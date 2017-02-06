بريطانيا: يجب إشراك خليفة حفتر بالحكومة الليبية

دعت بريطانيا إلى إشراك قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في الحكومة، واعتبر وزير الخارجية بوريس جونسون أن اتفاق الصخيرات لا يمكن التخلي عنه، ويجب البناء عليه، كما ينبغي السعي لتوحيد شرق ليبيا مع غربها.

وقال جونسون "نبحث الحاجة إلى توحيد شرق وغرب البلاد استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي، والنظر في فرص دعم هذا الخيار.. ونعمل في الوقت نفسه على مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية".

ووعدت بريطانيا خلال قمة مالطا المساهمة بمبلغ 30 مليون يورو لمواجهة الأزمة.. وتابع وزير الخارجية البريطاني "بريطانيا تتحمل مسؤولياتها.. وإذا غادرنا الاتحاد فنحن لا نغادر أوروبا".