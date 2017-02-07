المغرب يفتتح الطبعة 23 من معرضه الدولي للكتاب

يستعد المعرض الدولي للكتاب وللنشر، في المغرب، لفتح ثاني طبعة من سوق بيع حقوق المؤلفين، تحت عنوان: "منصة الحقوق"، باعتبارها "أرضية لتبادل حقوق النشر والترجمة"، و"مفتوحة أمام المهنيين في الكتاب والنشر" من كل دول العالم.

وسيعرف المغرب، فعاليات النسخة رقم 23، من المعرض الدولي للنشر والكتاب، في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن البلاد، ما بين 9 و19 فبراير.

وفي سنة عودة المغرب الرسمية، إلى الاتحاد الإفريقي، تحضر 11 دولة من القارة السمراء، من "المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا"، كضيفة شرف، على أيام المعرض الدولي للكتاب.

350 ألف زائر

وتتوقع وزارة الثقافة في المغرب، أن يصل عدد زوار دورة 2017، للمعرض إلى 350 ألف زائر، للاطلاع على 100 ألف عنوان، في 3 ملايين نسخة.

ويشارك في المعرض 702 عارض، ينتمون إلى 54 بلدا عبر العالم.

ويحتضن المغرب سنويا، معرضا عالميا للكتب وللنشر، على امتداد فضاء يصل إلى 20 ألف متر مربع، في مقر المعارض، قرب المحيط الأطلسي، في مدينة الدار البيضاء.

ويسلم المعرض الدولي للكتاب، هذا العام، "الجائزة الدولية ابن بطوطة، لأدب الرحلة".