قصة جندي ليبي تحول إلى بطل بعد إعدامه

تحول جندي ليبي بعد موته إلى بطل في بلده، بعد أن أظهره شريط فيديو وهو يطلب من مقاتلين في تنظيم داعش قاموا بأسره مواجهته وقتاله بشرف.

وتعود القصة إلى عام 2015، عندما وقع الجندي سليمان الحوتي أسيراً خلال إحدى المعارك بين الجيش الليبي وتنظيم داعش في منطقة الليثي ببنغازي شرق ليبيا، ليطلب منهم لاحقاً قتاله بشرف وعدم تصفيته غدراً، غير أنهم رفضوا ذلك ليتم إعدامه رمياً بالرصاص.

يوم الاثنين تم العثور على مقطع مصور يوثق طريقة إعدامه في هاتف أحد قتلى الجماعات الإرهابية، ومباشرة إثر نشر الفيديو احتلت صورة الجندي مواقع التواصل لليبيين وعناوين الصحف المحلية وانتشرت القصة بين النشطاء الذين تفاعلوا معها وأطلقوا هاشتاق #خلو_فيها_شرف، وهي العبارة التي رددها الجندي قبل تصفيته، ليتصدر بذلك قائمة الترند في ليبيا على موقع تويتر.

ويظهر الفيديو حواراً بين أحد مقاتلي تنظيم داعش والجندي الأسير في إحدى المخابئ، طلب فيه هذا الأخير قتاله بشرف لكنه تعرض إلى وابل من الكلمات النابية واتهامات بالكفر قبل أن تتم تصفيته بالرصاص، "ثأراً لأحد عناصر مجلس شورى ثوار بنغازي" الذي تم قتله آنذاك من طرف الجيش الليبي ويدعى الحبيب بن يزة.

وأثنى الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا بكثافة مقطع الفيديو على شجاعة الجندي الذي لم تظهر عليه أي علامات من الخوف أو الضعف أمام مقاتل داعش، معبرين عن فخرهم بجنود الوطن ووقوفهم ضد الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد والعباد داعين إلى ضرورة الاقتداء بهم والثأر لهم.

وفي هذا السياق قال مغرد يطلق على نفسه القذافي السنوسي "لن ينساك تاريخ البشرية فأنت رجل من رجال الوطن الشرفاء دافعت على هذا الوطن الطاهر سنأخذ حقك بإذن لله تعالى أرجو أن يصل هذا الفيديو إلى مسؤولين الذين على المقاعد".

فيما كتبت مغردة أخرى تطلق على نفسها نحلة العبيدات "أنت شرف وفخر ليبيا

سليمان الحوتي".

من جهته أبدى السفير البريطاني في ليبيا بيتر مليت الذي شارك الليبيين الهاشتاق على صفحته بتويتر، إعجابه بشجاعة هذا الجندي وتأثره بطريقة تحديه لعناصر تنظيم داعش.

شجاعة الجندي سليمان ستكون بارقة أمل يتمسك بها عناصر الجيش الليبي لمواصلة حربهم ضد الجماعات الإرهابية، حسب ما قاله الجندي محمد الرويسي لـ"العربية.نت".

وأضاف الرويسي قائلاً "نعم وأقولها وبأعلى صوتي، حربنا ضد الإرهاب مستمرة ولن نستسلم ولن نتهاون وكلنا ثقة في قواتنا المسلحة".