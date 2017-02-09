ليبيا.. اشتباكات في طرابلس بعد إحياء "الحرس الوطني"

حصلت اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، عقب الإعلان عن إحياء "جهاز الحرس الوطني" الذي تأسس قبل سنتين من قبل المؤتمر الوطني العام السابق.

ووجه مكتب الإعلام بالحرس الوطني الليبي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الدعوة لوسائل الإعلام لتغطية إعلان البدء في تنفيذ مهامه وتأمين المؤسسات والمقرات الحكومية اليوم الخميس بمقره الكائن بمعسكر الصواريخ في منطقة صلاح الدين بالعاصمة" لافتا إلى أن الإعلان عن عودة الحرس الوطني تمت يوم أمس الأربعاء بعد وصول عدد من المجموعات المسلحة من مصراتة وانضمام أخرى من العاصمة وانتشارها في عدد من المواقع.

يشار إلى أن صداماً مسلحاً عنيفا شهدته العاصمة طرابلس ليل البارحة الأربعاء بمنطقة الهضبة بعد هجوم مليشيات الحرس الوطني الموالية لحكومة الإنقاذ لمقر عسكري تابع لقوة الأمن المركزي بوزارة داخلية حكومة الوفاق باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة سمعت أصواتها في أغلب أحياء العاصمة.

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل حكومة الوفاق، أوضح "الحرس الوطني" أن الاشتباكات التي شهدتها المنطقة ليل البارحة "جاءت في إطار استعادة حكومة الإنقاذ لسيطرتها على العاصمة طرابلس" مضيفة أن "الكتائب المنضوية تحت لوائها تسيطر على طول الطريق الساحلي غرب العاصمة".

وبحسب مصادر إعلامية ليبية، فإن قتيلا و4 جرحى سقطوا جراء الاشتباكات فيما لا تزال مناطق بوسليم وصلاح الدين المحاذية للهضبة تعيش حالة توتر أمني كبير بسبب انتشار لعدد من السيارات المسلحة ودبابات تتمركز أمام مقرات عسكرية وسط هذه الأحياء.

ورغم إعلان عدد من المجموعات المسلحة بطرابلس ولاءها لحكومة الوفاق تحت مسميات الأمن المركزي وجهاز مكافحة الجريمة قوة الردع إلا أن حكومة الإنقاذ أعلنت إثر رجوعها لمقارها بطرابلس في سبتمبر الماضي عن تبعية عديد المجموعات المسلحة الأخرى لها سيما المنحدرة من مصراتة وأخرى من طرابلس تسيطر على مقرات عسكرية ومدينة بجنوب وغرب وجنوب شرق العاصمة.