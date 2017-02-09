النشر الورقي بالمغرب.. العربية تتقدم والفرنسية تتراجع

تجاوز حضور اللغة العربية في قطاع النشر في المغرب نسبة 82%، بعد أن كانت لا تتجاوز في منتصف ثمانينيات القرن العشرين نسبة 58%.

ففي تقرير جديد لـ"مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية" في المغرب، فإن اللغة الفرنسية سجلت تراجعا لتنزل إلى 14.5% في المنشورات الورقية في المملكة المغربية، ما يعادل 394 عنوانا في العام الواحد.

وجمعت اللغة الرسمية الثانية للمغاربة، أي الأمازيغية، في ترتيب المنشورات 50 عنوانا، أي 1.8%، بينما أعلنت نفس الدراس أن اللغة الإسبانية في النشر مغربيا، سجلت نسبة 0.6%، فيما اللغة الإنكليزية فوقفت عند 0.48%.

هيمنة العربية على النشر في المغرب

ففي العام الماضي، أصدرت المطابع المغربية في المقام الأول 675 عنوانا في الأدب من رواية وقصة وشعر ومسرح، ما يعادل 25% من الكتب الورقية المنشورة.

وفي المرتبة الثانية مغربيا في صبورة الترتيب، جاءت المؤلفات القانونية بـ371 عنوانا، وثالثا أتت الدراسات الإسلامية بـ274 عنوانا، وفي المرتبة الرابعة جاءت دراسات القضايا الاجتماعية بـ272 عنوانا.

وفي تحليلها لواقع النشر، أعلنت "مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية" في المغرب، أن اللغة العربية تستحوذ على سوق الكتابة والنشر في المجال الأدبي، بنسبة 80%، فيما سجلت اللغة الفرنسية تراجعا إلى 13% منذ ثمانينيات القرن الماضي في منشورات الأدب.

وتوقفت الدراسة لحركة سوق النشر في المغرب عند هيمنة الذكور على الكتاب، بنسبة 86%، وسط تسجيل توسع تدريجي لدخول الفتاة المغربية إلى التعليم العالي، في كل المجالات المعرفية.