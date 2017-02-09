ترشيح رئيس وزراء فلسطين الأسبق مبعوثا أمميا في ليبيا

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، رئيس مجلس الأمن الدولي بتغيير المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، برئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض.

وأشار غوتيريس في رسالة بعث بها إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي فلاديمير يلتيشينكو الأربعاء إلى نقل رغبته هذه إلى أعضاء مجلس الأمن لمناقشتها مع قرب انتهاء فترة مهام المبعوث الحالي، مارتن كوبلر، في 15 من سبتمبر المقبل.

وتم تسريب رسالة موقعة باسم غوتيريس على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بطلب تعيين فياض مكان كوبلر.

وكان الدبلوماسي الألماني، مارتن كوبلر، قد تولى مهام رئاسة البعثة الأممية في ليبيا في نوفمبر من العام الماضي لمواصلة جهود سلفه الإسباني، برناردينو ليون.