غارات للطيران الليبي على مواقع الإرهابيين بالجفرة

أعلن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي أحمد المسماري عن قيام طائرات سلاح الجو بتنفيذ ضربات على تمركزات المجموعات المسلحة بمنطقة الجفرة وسط جنوب البلاد.

وقال المسماري ، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس ، ان طائرات تابعة لقوات الجيش نفذت فجر اليوم الخميس ضربات جوية على معاقل مجموعات سرايا الدفاع عن بنغازي المقربة من تنظيم القاعدة بمنطقة الجفرة.

وفيما وصف المسماري الضربات بــ"المحكمة والقوية دمرت آليات عسكرية للعدو"، أكدت مصادر طبية أن قتيلين و13 جريحا من صفوف سرايا الدفاع اصيبوا جراء القصف.

وأكدت المصادر لــ"العربية.نت" أن أغلب الجرحى تم نقلهم إلى مراكز طبية بالعاصمة طرابلس ومصراته لتلقي العلاج.

من جانبهم، قال أهالي من المنطقة لــ"العربية.نت" إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية فجر اليوم الخميس بمنطقة هون بالجفرة قبل أن يشاهدوا أعمدة دخان تتصاعد بمقرات عسكرية وأمنية بالمنطقة تسيطر عليها سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة للمفتي المعزول "الصادق الغرياني" مؤكدين أنهم شاهدوا سيارات الإسعاف تقل أعدادا من المصابين.

ويسيطر خليط من بقايا المجموعات الإرهابية الفارة من بنغازي والتي تعمل تحت مسمى "سرايا الدفاع عن بنغازي" وكتائب للقوة الثالثة المنحدرة من مصراته على مقرات عسكرية وأمنية بالجفرة، إضافة لقاعدتها التي تعبر ثاني أكبر قواعد جنوب البلاد، والتي سبق وأن تعرضت عديد المرات لقصف جوي من قبل طائرات الجيش الوطني.