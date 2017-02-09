هل يفتح وزراء الجزائر حسابات على التواصل الاجتماعي؟

أمر الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال وزراء حكومته بضرورة فتح حسابات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبالوزارات التي يشغلونها، من أجل التواصل مع المواطنين والرد على مختلف تساؤلاتهم وإيصال المعلومات الصحيحة.

وكان سلال أول مثال في التواصل الإلكتروني مع طلبة الصيدلة الذين دخلوا في احتجاجات منذ أسابيع وأعلمهم عبر حسابه على تويتر أنه سيقوم باستقبالهم بعد عودته من إثيوبيا من أجل حل مشاكلهم وذلك ردا على هاشتاغ تداوله طلبة هذا التخصص سمي "يا سلال أنقذ الصيدلة".

وفي الجزائر رغم تقدم استخدام الإنترنت وانتشارها، لا تمتلك العديد من الوزارات إلى حد اليوم مواقع إلكترونية خاصة بها أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات تفاعلية إلكترونية مع المواطنين، إذ مازالت تستخدم الطرق التقليدية في التواصل.

وإضافة إلى ذلك فإن أغلب الوزراء والمسؤولين الحكوميين لا يستعملون الشبكات الاجتماعية مما جعلهم عرضة لعدة مشاكل أهمها انتحال صفة من خلال استغلال أسمائهم في حسابات وهمية وصفحات مزيفة تقوم بتصريحات ووعود كاذبة.

ويقدر عدد الجزائريين المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حوالي 16 مليون مستخدم حقيقي مما يمثل نسبة 40 بالمائة من عدد السكان حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة بالجزائر مطلع العام الحالي، لكن باقي مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تعرف رواجا كذلك على غرار تويتر ويوتيوب.

ولهذا السبب، الجزائريون يرون أنه حان الوقت لتفعيل طفرة التكنولوجيا الحديثة التي وصلت للجزائر والاستفادة منها في تقريب الحكومة أو الإدارة من المواطن وإعادة هيكلة العلاقة بينهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تقليص المسافة بينهما.

عادل الجلولي طالب بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة الجزائريين ولذلك من الضروري أن تنضم الحكومة ومسؤوليها لهذه المواقع وتفتح طريقة جديدة للاتصال بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم فيما يخص عمل مسؤولي الدولة.

ويرى الجلولي أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد اليوم أسهل وأفعل وسيلة متوفرة للحكومة بمختلف وزاراتها لنشر ما هو جديد ومفيد للمواطن من قوانين وخدمات وإزالة الغموض حول أية قضية وفسح المجال أمام الناس لطرح مشاكلهم وأفكارهم والتفاعل معهم.