الجيش الليبي يستعد لعمليات جوية ضد الجماعات المسلحة

أعلن رئيس أركان سلاح الجو التابع لقوات الجيش الليبي العميد، صقر الجروشي، عن بدء استعداد القواعد الجوية التابعة للجيش لإقلاع طائراتها من أجل تنفيذ غارات جديدة على مواقع المجموعات المسلحة، من دون أن يحدد مكانها.

وكشف الجروشي أن طائرات حربية أغارت على مجموعة مسلحة بالقرب من حقل المبروك جنوب الهلال النفطي، مؤكداً أن "طائرات سلاح الجو جاهزة وكل القواعد تبدأ حالياً بتجهيز الطائرات لتوجيه ضربات للجماعات الإرهابية".

ونفى الجروشي سقوط طائرة حربية في سماء منطقة الجفرة أمس الخميس، مؤكدة عودة كل الطائرات على قواعدها بعد تنفيذ مهامها.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت الجمعة أنباء سقوط طائرة حربية ونجاة قائدها أثناء تنفيذها لقصف جوي على مواقع مجموعات مسلحة بمنطقة الجفرة يوم أمس.

وكانت قائد الجيش المشير خليفة حفتر حذر، خلال تصريحات صحافية في الآونة الأخيرة، المجموعات المسلحة من الاقتراب من منطقة الهلال النفطي، متوعداً بقصفها وملاحقتها في الصحراء.