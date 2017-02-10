الرئيس التونسي يلتقي جبريل ويكثف جهوده لحل أزمة ليبيا

تتواصل المساعي التونسية في السر والعلن للتسريع بإيجاد تسوية للأزمة الليبية، التي تعتبر أولوية تونسية بامتياز، مثلما أكد مصدر مطلع في الرئاسة التونسية لمراسل "العربية.نت".

في هذا السياق التقى اليوم الجمعة، الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بمحمود جبريل، رئيس الحكومة الليبية السابق.

وتناول اللقاء، وفق بيان صادر عن الرئاسة إلى "تطورات الملف الليبي، والمبادرة التي تقودها تونس للمساعدة على إيجاد حلّ سياسي عبر الحوار والتوافق، يُعجّل بإنهاء الأزمة في ليبيا، إضافة إلى التطرّق إلى عدد من ملفات التعاون التي تهمّ البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي".

وأكد الرئيس السبسي، بالمناسبة، "حرص تونس على مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، من خلال تشجيعهم على الحوار ونبذ الخلافات، وتقديم التنازلات لبناء الدولة الليبية".

من جانبه، عبّر محمود جبريل، عن تقديره البالغ للمبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة الليبية، مُكبرا جهود رئيس الدولة وحرصه على إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق حوار ليبي- ليبي شامل، تشارك فيه مختلف مكونات المشهد الليبي.

كما ثمّن محمود جبريل، مساعي الرئيس التونسي لتوحيد مختلف المسارات قصد حلّ الأزمة الليبية، مبديا تفاؤله بنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها أن تساعد الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والتفرغ لبناء دولة ليبية تسع جميع أبنائها..

تجدر الإشارة، إلى أن الرئاسة التونسية قامت باتصالات خلال الفترة الأخيرة بهدف تنظيم قمة لدول الجوار الليبي، وهنا لابد من التذكير بأن هناك تطابقاً كبيراً في المواقف بين تونس وليبيا.

كما كان الموقف التونسي وسبل حل الأزمة الليبية محور محادثات أجراها وزير الخارجية المصري في تونس.