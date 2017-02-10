المغرب.. الداخلية تقاضي الأمين العام لحزب الاستقلال

يبدو أن متاعب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المحافظ، في تزايد في المغرب، بعد تأكيدات متواترة، صدرت أمس الخميس، تفيد بقرار من وزارة الداخلية المغربية، بالتوجه صوب رفع دعوى قضائية ضد زعيم أقدم حزب سياسي مغربي.

وبعد 24 ساعة، من نشر الموقع الرسمي لحزب الاستقلال على الإنترنت، لتقرير مكتوب تحت عنوان: "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، قبل أن يحذف الحزب الموضوع من موقعه على الشبكة العنكبوتية.

وفي المقال المحذوف، اتهامات إلى من وصفها الحزب المغربي بـ "الدولة العميقة"، بإمكانية قيامها بتصفية زعيم حزب الميزان.

وعلى خلفية سيل من ردود الفعل على المقال المحذوف: "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، سارع حزب الاستقلال المعارض عبر بيان رسمي مكتوب، إلى التبرؤ من المسؤولية عن ما نشر وحذف، موضحاً في نفس الآن أن المادة تعبر عن رأي صاحبها، ولا تمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال.

ويعيش حزب الاستقلال، الثالث انتخابيا في تشريعيات 2016، أزمة منذ أسابيع، على خلفية تصريحات صدرت عن حميد شباط الأمين العام للحزب، تحدث فيها عن مغربية موريتانيا، ما خلق "أزمة دبلوماسية" بين الرباط ونواكشوط، سارعت المملكة المغربية إلى تجاوزها عبر إيفاد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف إلى السلطات الموريتانية لتوضيح الأمور وإعادة الأمور إلى طبيعتها بين الجارين المغاربيين.